Чемпионат Турции, 6-й тур

Сивасспор – Ризеспор – 0:2

Голы: Фабрисио, 3, Реми, 90+1

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Гости открыли счет уже на третьей минуте поединка. После пропущенного быстрого мяча игроки Сивасспора перехватили инициавтиву, пытаясь отыграться, но под завершение встречи гости лишь удвоили преимущество.

Весь матч в составе Ризеспора провел украинский полузащитник Николай Морозюк, результативными действиями игрок не отметился, но на 38-й минуте получил желтую карточку.

Победа позволила Ризеспору подняться на 5-ю строчку турецкой Суперлиги, Сивасспор – 14-й.

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