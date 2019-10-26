Морозюк помог Ризеспору прервать шестиматчевую безвыигрышную серию

В турецкой Суперлиге состоялся очередной матч с участием нашего легионера. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турция, Суперлига, 9 тур

Ризеспор – Анкарагюджю – 2:0

Голы: Самудио, 29 (пен.), Болдрин, 59

В матче 9-го тура Ризеспор с экс-динамовцем Николаем Морозюком в составе на своем поле сумел прервать свою безвыигрышную полосу, победив Анкарагюджю. В обоих таймах по голу забили Самудио и Болдрин соответственно. В предыдущих шести матчах команда украинца потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

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Николай Морозюк вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Особыми результативными действиями наш полузащитник не отличился, провел довольно посредственный матч и получил оценку 6,9. Лишь трое игроков Ризеспора получили низший балл.

Напомним, в этом сезоне украинец провел за турецкую команду 8 матчей.

После этой победы Ризеспор набрал 11 очков и занимает десятую строчку, Анкарагюджю с 9 баллами четырнадцатый.

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