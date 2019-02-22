Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – украинец стал одним из худших игроков в команде

Ризеспор в поединке 23 тура чемпионата Турции продлил беспроигрышную серию, обыграв Ени Малятьяспор. Николай Морозюк отыграл весь матч.

Чемпионат Турции, 23 тур

Ризеспор – Ени Малятьяспор – 3:0

Голы: Шаэшуэ, 27, Мурики, 90+5, Накульма, 90+8

В поединке 23 тура турецкого первенства Ризеспор Николая Морозюка принимал претендента на попадание в еврокубки Ени Малатьяспор. Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

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Первый гол красивым ударом в середине первого тайма провел Шаэшуэ. В компенсированное время Ризеспор забил еще дважды – отличились Мурики и Накульма.

Морозюк, выступающий за Ризеспор на правах аренды из Динамо, вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Украинец получил от SofaScore оценку 7.1 – один из самых низких баллов в команде.

Эта победа стала для Ризеспора уже 5-й в последних 6-ти матчах. Аналогичной формой могут похвастаться разве что 3 лидера – Истанбул Башакшехир, Галатасарай и Бешикташ.

Команда Морозюка набрала 28 очков и поднялась на 10 позицию чемпионата. Ени Малятьяспор остался на 5-й строчке (34 пункта).