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Морозюк помог Ризеспору добыть ничью в чемпионате Турции – украинец получил средний балл

19 мая 22:16 36 Читати українською
Морозюк помог Ризеспору добыть ничью в чемпионате Турции – украинец получил средний балл
Николай Морозюк вместе с партнерами / Ризеспор

Состоялся матч 33 тура чемпионата Турции, где Аланьяспор встречался с Ризеспором.

Турецкая Суперлига. 33 тур

Аланьяспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Сиссе, 12 – 64, Мурики, 64 (пен)

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В 33 туре чемпионата Турции Аланьяспор принимал Ризеспор. В составе гостей на поле с первых минут вышел украинский защитник Николай Морозюк. На восемьдесят девятой минуте футболиста заменили.

В начале первого тайма хозяева поля вышли вперед, этот счет держался до 64-й минуты, пока счет с пенальти не сравнял Мурики. Николай Морозюк результативными действиями не отличался. Украинец получил от статистического портала SofaScore среднюю оценку в команде – 7.0.

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К слову, за тур до окончания чемпионата Турции команда украинца занимает 9 место в турнирной таблице и уже не претендует на зону Лиги Европы.

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Теги
Украинцы за рубежом Турция Николай Морозюк Николай Морозюк Аланьяспор Аланьяспор Ризеспор Ризеспор
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