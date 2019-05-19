Морозюк помог Ризеспору добыть ничью в чемпионате Турции – украинец получил средний балл

Состоялся матч 33 тура чемпионата Турции, где Аланьяспор встречался с Ризеспором.

Турецкая Суперлига. 33 тур

Аланьяспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Сиссе, 12 – 64, Мурики, 64 (пен)

Кравец голом, а Кучер ассистом спасли свою команду от поражения в чемпионате Турции

В 33 туре чемпионата Турции Аланьяспор принимал Ризеспор. В составе гостей на поле с первых минут вышел украинский защитник Николай Морозюк. На восемьдесят девятой минуте футболиста заменили.

В начале первого тайма хозяева поля вышли вперед, этот счет держался до 64-й минуты, пока счет с пенальти не сравнял Мурики. Николай Морозюк результативными действиями не отличался. Украинец получил от статистического портала SofaScore среднюю оценку в команде – 7.0.

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К слову, за тур до окончания чемпионата Турции команда украинца занимает 9 место в турнирной таблице и уже не претендует на зону Лиги Европы.