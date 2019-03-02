Морозюк получил удаление в первом тайме матча между Ризеспором и Фенербахче – команда украинца проиграла

Фенербахче в 24 туре чемпионата Турции победил Ризеспор (3:2). Николай Морозюк получил удаление.

Турция, Суперлига, 24 тур

Фенербахче – Ризеспор – 3:2

Голы: Азиз, 22 Сольдадо, 40, Мозес, 84 – Калдирим, 4 (АГ), Мельнияк, 55

Удаление: Морозюк, 42 (Ризеспор)

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В 24 туре турецкой Суперлиги Фенербахче принимал Ризеспор. В стартовом составе гостей на поле вышел Николай Морозюк. Уже в 20-й минуте украинец получил первое предупреждение, а на 42-й вынужден был покинуть поле, увидев перед собой красный свет.

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В меньшинстве Ризеспор смог отыграться, но в конце поединка Мозес принес победу Фенербахче. После этого поражения команда Морозюка сравнялась по очкам с Фенербахче и занимает 13 место.