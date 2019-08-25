toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ КАРПАТЫ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Морозюк победил Рыбалку в украинском дерби в Турции

21:54 51 Читати українською
Морозюк победил Рыбалку в украинском дерби в Турции
Ризеспор – Сивасспор – 2:1

Во втором туре чемпионата Турции Ризеспор победил Сивасспор (2:1). В матче сыграли Николай Морозюк и Сергей Рыбалка.

Чемпионат Турции, 2 тур

Ризеспор – Сивасспор – 2:1

Голы: Самудио, 55 (пен), Болдрини, 59 – Фернандо, 79

Во втором туре чемпионата Турции Ризеспор принимал Сивасспор. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский защитник Николай Морозюк. За Сивасспор на 80 минуте на поле появился Сергей Рыбалка.

Ференцварош Реброва с Игнатенко неожиданно разгромно уступил Академии Пушкаша

В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине встречи команда Морозюка забила дважды с 55-й по 59 минуту. На 79 минуте Сивасспор отыграл один гол.

В итоге – победа Ризеспора со счетом 2:1. После 2 матчей команда Морозюка получила максимум очков и занимает третье место. У команды Рыбалки 3 очка и 5 место.

blog_ava
Динамо – Олимпик: Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля
01:47
2517
Теги
Украинцы за рубежом Турция Ризеспор Ризеспор Сивасспор Сивасспор Николай Морозюк Николай Морозюк Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
38
мин
СК Днепр-1
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук