Морозюк победил Рыбалку в украинском дерби в Турции

Во втором туре чемпионата Турции Ризеспор победил Сивасспор (2:1). В матче сыграли Николай Морозюк и Сергей Рыбалка.

Чемпионат Турции, 2 тур

Ризеспор – Сивасспор – 2:1

Голы: Самудио, 55 (пен), Болдрини, 59 – Фернандо, 79

Во втором туре чемпионата Турции Ризеспор принимал Сивасспор. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский защитник Николай Морозюк. За Сивасспор на 80 минуте на поле появился Сергей Рыбалка.

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В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине встречи команда Морозюка забила дважды с 55-й по 59 минуту. На 79 минуте Сивасспор отыграл один гол.

В итоге – победа Ризеспора со счетом 2:1. После 2 матчей команда Морозюка получила максимум очков и занимает третье место. У команды Рыбалки 3 очка и 5 место.