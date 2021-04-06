Ирина Морозюк ошеломила своих подписчиков. На этот раз она опубликовала в Instagram очень откровенное видео, на котором она была без трусиков и прикрывалась грейпфрутом.

Жена Малиновского опубликовала жаркие фото в бикини, пока хавбек сборной Украины разрывает Серию А

Ролик вызвал настоящий фурор, из-за чего Ирине пришлось удалить его. "Слишком много внимания вызвало это видео за 2 часа. А еще мне "напихали" за него. Поэтому пришлось удалить, господа. Кто посмотрел, мои поздравления. Ну а кто не успел, тот опоздал", – объяснила свое решение Морозюк.

Заметим, что свою "любовь" к грейпфрутам скандальная экс-супруга уже проявляет не впервые. Ранее она делилась полуобнаженным фото, на котором якобы рисует фрукт в разрезе.

Кохана Роналду розповіла все: інтерв'ю Джорджини про сім'ю під прицілом медіа, заздрощі та радість життя у простих речах