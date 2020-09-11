В рамках 1-го тура чемпионата Турции Фенербахче переиграл Ризеспор (1:2). Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 1-й тур

Ризеспор – Фенербахче – 1:2

Голы: Шкода, 59 – Генюл, 76, Соса, 86

Нереализованный пенальти: Эркин, 32 (Ф)

Суперлига стартовала матчем между Ризеспором и Фенербахче. Николай Морозюк отыграл весь поединок за хозяев, но занести его себе в актив не сможет.

Ризеспор в первом тайме не пропустил с пенальти, а в начале второго сенсационно повел в счете. Однако под занавес встречи Фенербахче совершил камбек.

Сначала Генюл забил после углового, а затем гости заработали пенальти, который реализовал экс-капитан Металлиста Хосе Соса. Антигероем эпизода стал Морозюк – украинец привез 11-метровый, ударив локтем Эннера Валенсию.

Николай вообще стал худшим игроком матча. Оценка SofaScore – 6.3. У Морозюка 13 потерь, а все три его кросса оказались неточными. Из позитива: три выноса и 70% выигранных дуэлей.

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