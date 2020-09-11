Морозюк отдал победу Фенербахче в матче-открытии турецкого чемпионата, став худшим на поле
В рамках 1-го тура чемпионата Турции Фенербахче переиграл Ризеспор (1:2). Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Турции 2020/21, 1-й тур
Ризеспор – Фенербахче – 1:2
Голы: Шкода, 59 – Генюл, 76, Соса, 86
Нереализованный пенальти: Эркин, 32 (Ф)
Суперлига стартовала матчем между Ризеспором и Фенербахче. Николай Морозюк отыграл весь поединок за хозяев, но занести его себе в актив не сможет.
Ризеспор в первом тайме не пропустил с пенальти, а в начале второго сенсационно повел в счете. Однако под занавес встречи Фенербахче совершил камбек.
Сначала Генюл забил после углового, а затем гости заработали пенальти, который реализовал экс-капитан Металлиста Хосе Соса. Антигероем эпизода стал Морозюк – украинец привез 11-метровый, ударив локтем Эннера Валенсию.
Николай вообще стал худшим игроком матча. Оценка SofaScore – 6.3. У Морозюка 13 потерь, а все три его кросса оказались неточными. Из позитива: три выноса и 70% выигранных дуэлей.
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