Защитник Николай Морозюк завершил свои выступления в составе Ризеспора.

Украинский легионер получил статус свободного агента после завершения контракта, информирует официальный сайт клуба.

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Морозюк перешел из Динамо в Ризеспор в январе 2019 года. Универсальный защитник провел за "черноморских ястребов" 74 матча, отличился одним голом и 8 ассистами. В прошлом сезоне команда заняла 13 место турецкой Суперлиги.

Добавим, что ранее 33-летний Морозюк выступал за Динамо, Металлург Д, Кривбасс, Оболонь и Днепр. В составе сборной Украины наиграл 13 матча и забил один мяч.

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