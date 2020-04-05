toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Морозюк объяснил, почему Родригес не заиграл в Динамо

19:29 257 Читати українською
Морозюк объяснил, почему Родригес не заиграл в Динамо
Жерсон Родригес / Фото ФК Динамо

Защитник Ризеспора Николай Морозюк оценил адаптацию Жерсона Родригеса в чемпионате Турции.

"Я не говорил, что Родригес – плохой игрок. Он – хороший футболист, мне тоже понравился, когда играл за Люксембург против Украины. Но ему больше подходит чемпионат Турции, чем наша УПЛ. Здесь есть простор для него, для скорости. Ему здесь играть проще, чем в Динамо.

"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне

Он – перспективный, с ним можно работать. Но в Динамо лучше на перспективу работать со своими воспитанниками и создавать своих звезд", – цитирует Морозюка Команда 1.

Напомним, Анкарагюджю зимой подписала Жерсона на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Родригес провел 7 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію

blog_ava
"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне
09:46
697
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Ризеспор Ризеспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
41
мин
Брешия
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук