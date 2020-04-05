Морозюк объяснил, почему Родригес не заиграл в Динамо

Защитник Ризеспора Николай Морозюк оценил адаптацию Жерсона Родригеса в чемпионате Турции.

"Я не говорил, что Родригес – плохой игрок. Он – хороший футболист, мне тоже понравился, когда играл за Люксембург против Украины. Но ему больше подходит чемпионат Турции, чем наша УПЛ. Здесь есть простор для него, для скорости. Ему здесь играть проще, чем в Динамо.

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Он – перспективный, с ним можно работать. Но в Динамо лучше на перспективу работать со своими воспитанниками и создавать своих звезд", – цитирует Морозюка Команда 1.

Напомним, Анкарагюджю зимой подписала Жерсона на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Родригес провел 7 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

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