Морозюк объяснил, почему решил остаться в Ризеспоре

Защитник Ризеспора Николай Морозюк прокомментировал подписание полноценного контракта с турецким клубом.

"Я счастлив провести тут следующие три года. Поступали предложения и от других команд, но мне очень понравилось в Ризе, поэтому я решил остаться здесь.

Морозюк подписал полноценный контракт с Ризеспором

Люди из Ризе очень любят меня. Когда я сюда только приехал, то команда была в плохом состоянии, но мы поверили в свои силы и даже могли попасть в еврокубки. Сезон завершили на хорошей позиции. Надеюсь, продолжим в том же духе и в следующем сезоне", – сказал Морозюк haber61.net.

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