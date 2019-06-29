toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Морозюк объяснил, почему решил остаться в Ризеспоре

12:53 54 Читати українською
Морозюк объяснил, почему решил остаться в Ризеспоре
Николай Морозюк / ФК Ризеспор

Защитник Ризеспора Николай Морозюк прокомментировал подписание полноценного контракта с турецким клубом.

"Я счастлив провести тут следующие три года. Поступали предложения и от других команд, но мне очень понравилось в Ризе, поэтому я решил остаться здесь.

Морозюк подписал полноценный контракт с Ризеспором

Люди из Ризе очень любят меня. Когда я сюда только приехал, то команда была в плохом состоянии, но мы поверили в свои силы и даже могли попасть в еврокубки. Сезон завершили на хорошей позиции. Надеюсь, продолжим в том же духе и в следующем сезоне", – сказал Морозюк haber61.net.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

blog_ava
Реал меняет планы по Лунину – украинцу уже подыскали амбициозный клуб, который готовится ослабить Фонсека
12:53
451
Теги
Украинцы за рубежом Турция Ризеспор Ризеспор Николай Морозюк Николай Морозюк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
7
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук