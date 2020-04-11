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Морозюк объяснил, как благодаря коронавирусу сбылась его заветная мечта

11 апреля 23:35 25 Читати українською
Морозюк объяснил, как благодаря коронавирусу сбылась его заветная мечта
Николай Морозюк с женой / Фото из открытых источников

Экс-капитан Динамо, а ныне игрок Ризеспора Николай Морозюк нашел плюс во всемирной пандемии COVID-19.

"Когда мы выиграли в 2007 году Суперкубок, я тогда говорил, что однажды буду заходить с огромной сигарой, с 10 тысячами долларов в кармане в рестораны и открывать двери ногой.

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Тогда мне было 18. И только сейчас, в 32, я понимаю, что моя мечта сбылась. Благодаря коронавирусу сегодня я все двери начал открывать ногами", – передает диалог Морозюка с Алиевым Isport.ua.

Напомним, Морозюк – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2005 году в Динамо. Во время пребывания в структуре киевского клуба трижды отправлялся в аренду – в Днепр, Оболонь и Кривбасс. С 2010 по 2015 гг. защищал цвета донецкого Металлурга, откуда снова вернулся в Динамо. В 2019 году отправился в аренду в турецкий Ризеспор, с которым впоследствии заключил полноценный контракт.

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Теги
коронавирус Николай Морозюк Николай Морозюк Александр Алиев Александр Алиев Турция
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