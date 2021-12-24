"Трудный вопрос. У меня закончился контракт в Турции, я планировал отдохнуть немного и двигаться дальше. И как-то затянулось все это. И не было интересных вариантов. И уже полгода работаю один. В Украину не планировал возвращаться, но я не скрою, что готов обсуждать, если будет что-нибудь интересное.

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Многие считают, что 33 года – это уже закат, пора списывать. Я не готов завершать карьеру. Чувствую, что не готов, хочется играть еще. Но нужно что-то интересное, а не просто доигрывать", – цитирует Морозюка Sport.ua.

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