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Морозюк назвал главные отличия между УПЛ и турецкой Суперлигой

08:25 - Читати українською
Морозюк назвал главные отличия между УПЛ и турецкой Суперлигой
Николай Морозюк (второй слева) / Твиттер ФК Ризеспор

Защитник Ризеспора Николай Морозюк поразмыслил над основными различиями между турецкии и украинским футболом.

"В Турции другой менталитет. Я не могу сказать, что он какой-то нереальный. Это обычный футбол, который отличается своими эмоциями, подходом, стилем, взглядами.

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Турки легче относятся к футболу, они любят играть в такой, можно сказать, расслабленный футбол. На мой взгляд, им сложно играть в еврокубках, так как они сталкиваются с определенной дисциплиной, тактикой и так далее, чего в Турции, к сожалению, не так много.

Если сравнить с Украиной, у нас все построено на желании, на борьбе, на каком-то плане на игру, которого команда должна придерживаться, но самого футбола мало. Здесь же все наоборот. И команды, в которых есть определенный микст между игрой в футбол и дисциплиной, не имея в составе каких-то ярких звезд, показывают хороший результат и находятся вверху турнирной таблицы. Конечно, не беру во внимание команды, в которые приезжают футболисты из хороших клубов. Они берут немного другим", – сказал Морозюк в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, после рестарта турецкой Суперлиги Ризеспор сенсационно одолел Галатасарай (2:0) и, набрав 28 очков, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Морозюк в текущем сезоне провел за свою команду 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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