"Как для Лиги Европы, нельзя сказать, что это непроходимая группа. Можно бороться за первое-второе место. Думаю, Динамо по силам выйти из этой группы. Будет тяжело, но киевляне могут преодолеть этот барьер.

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Да, Динамо недавно играло с Фенербахче и переигрывало его, но в группе несколько иная специфика. Можно взять очки с теми же турками, но потерять с Ренном. Здесь нужно хорошо пройти дистанцию.

Думаю, в ближайшее время мы увидим совсем другое Динамо. Насколько я знаю изнутри команды, у Динамо не очень хорошее психологическое состояние. Трудно играть ответственные матчи, находясь постоянно за границей, без семей и зная, что происходит у нас в государстве. В таком графике очень тяжело работать. На игроках нереально большая ответственность. Многие футболисты молоды и им непросто. Команду можно критиковать за ошибки, но за то, что они прошли Фенербахче и Штурм – только похвалить. Бенфика – это другой уровень по сравнению с нынешним Динамо.

В новом турнире для Динамо самое главное – восстановиться психологически и сделать выводы. После возвращения в Украину в команде все наладится. Мирча Луческу найдет правильные слова и динамовцы снова будут окрылены. Простых игр в Лиге Европы не будет, однако у Динамо есть хорошие шансы. Я верю, что киевляне не без проблем, но выйдут из своей группы", – сказал Морозюк в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, после разгромного вылета от Бенфики (0:5 по сумме двух матчей) Динамо оказалось в Лиге Европы. Его соперниками в группе будут французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЕК Ларнака.

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