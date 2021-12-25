"У Максимова есть очень много плюсов, но есть несколько минусов, которые делают его обычным тренером, хотя он мог бы стать топом как для Украины. Он дает игрокам свободу в плане тренировок, в быту.

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А минус – его паника после проигранных матчей, как он переносит это на игроков. Я никогда не понимал его траура. Понимаю, что люди могут переживать по-разному, но это слишком. Выходит бледный, такое ощущение, что после Хэллоуина вернулся", – рассказал Морозюк для SportUA LIVE.

Напомним, Максимов сейчас возглавляет Ворсклу, которая после 18 туров УПЛ расположилась на 5-й строчке.

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