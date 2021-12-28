Суперлига, 15 тур

Коньяспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Хаджиахметович, 7 – Торун, 65

Удаление: Пехливан, 90+6 (Р)

Морозюк вышел в основе гостей, а вот Кравец остался в запасе. Уже на 7 минуте Коньяспор открыл счет усилиями Хаджиахметовича, который замкнул подачу со штрафного.

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Ризеспор мог отыграться еще до перерыва, однако упустил несколько моментов. Ситуацию исправит Торун, удачно сыграв на добивании после стремительной контратаки. Кравец вышел на 84 минуте, но не успел отличиться результативным действием.

Команды украинцев продолжают идти в середине таблицы – Коньяспор десятый, а Ризеспор двенадцатый.

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