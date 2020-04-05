toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Морозюк: Гармаш сам как вирус – вакцину не нашли ни китайцы, ни Суркис

13:31 18 Читати українською
Морозюк: Гармаш сам как вирус – вакцину не нашли ни китайцы, ни Суркис
Николай Морозюк / Сайт Ризеспора

Игрок Ризеспора Николай Морозюк иронично прокомментировал панику своего одноклубника Дениса Гармаша из-за коронавируса.

"Мы с Гармашем и Борячуком в одном доме живем, они на один этаж ниже. Но это опасные ребята... К Гармашу захожу, у него в телевизоре новости из Украины. Все время говорит мне: "Посмотри".

"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне

Я более получаса рядом с ним находиться не могу, выделяю на общение 30 минут, затем убегаю. Он сам как вирус, и китайцы вакцину не нашли, и Игорь Михайлович от него не нашел. Ну, а если серьезно, конечно, хорошо, что они рядом, поддерживаем друг друга", – подчеркнул Морозюк в интервью Команда№1.

Напомним, Турция одной из последних (19 марта) приняла решение об остановке своего чемпионата, в Европе осталась только Беларусь.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо

blog_ava
"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне
09:46
387
Теги
коронавирус Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк Игорь Суркис Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
14
мин
Вест Хэм
16:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук