Морозюк: Гармаш сам как вирус – вакцину не нашли ни китайцы, ни Суркис

Игрок Ризеспора Николай Морозюк иронично прокомментировал панику своего одноклубника Дениса Гармаша из-за коронавируса.

"Мы с Гармашем и Борячуком в одном доме живем, они на один этаж ниже. Но это опасные ребята... К Гармашу захожу, у него в телевизоре новости из Украины. Все время говорит мне: "Посмотри".

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Я более получаса рядом с ним находиться не могу, выделяю на общение 30 минут, затем убегаю. Он сам как вирус, и китайцы вакцину не нашли, и Игорь Михайлович от него не нашел. Ну, а если серьезно, конечно, хорошо, что они рядом, поддерживаем друг друга", – подчеркнул Морозюк в интервью Команда№1.

Напомним, Турция одной из последних (19 марта) приняла решение об остановке своего чемпионата, в Европе осталась только Беларусь.

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