Морозюк ассистом улучшил шансы Ризеспора в борьбе за выживание, Вида голом поспособствовал победе в принципиальном дерби

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Турции, в которых не обошлось без прежних представителей Динамо. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Турции 2019/20, 33-й тур

Бешикташ – Фенербахче – 2:0

Голы: Вида, 63, Генюл, 70

Удаление: Мурики, 25 (Фенербахче)

Ризеспор – Ени Малатьяспор – 3:0

Голы: Шкода, 29, 36, (пен.), Болдрин, 32

В центральном матче тура Бешикташ принимал дома Фенербахче. В первой половине команды разошлись без голов, а вот во второй Бешикташ повел в счете благодаря голу Виды, который протянул мяч в штрафную соперника, и завершил красивую комбинацию "орлов".

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Чуть позже Генюл удвоил преимущество хозяев. Добавим, что Вида сыграл полный поединок, а вот еще один экс-легионер Динамо Ленс был заменен на 68 минуте с желтой карточкой в пассиве.

Ризеспор разгромил Ени Малатьяспор и почти оформил прописку в элите на следующий сезон. Счет был открыт при непосредственном участии Морозюка, который классным навесом нашел Шкоду. Уже через 3 минуты Болдрин удвоил преимущество, а Шкода на 36 минуте оформил дубль с пенальти. Следует добавить, что Морозюк провел на поле полный поединок, а вот Денис Гармаш сыграл 69 минут, за которые запомнился лишь желтой карточкой.

Таким образом, Ризеспор набрал 35 очков и остался на расстоянии трех очков от зоны вылета – команде Морозюка достаточно не уступить Фенербахче в заключительном туре. Бешикташ имеет шансы подняться на третье место, в случае поражения Сивасспора и своей победы.

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