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Морозюк ассистом помог Ризеспор одолеть Антальяспор Бланко Лещука

19:25 29 Читати українською
Морозюк ассистом помог Ризеспор одолеть Антальяспор Бланко Лещука
Игроки Ризеспора / Haberturk

Ризеспор Морозюка минимально переиграл Антальяспор Бланко Лещука в рамках 11-го тура чемпионата Турции.

Ризеспор дома обыграл Антальяспор. Счет на 26 минуте открыл Абархун, замкнув подачу Морозюка с углового. До перерыва Николай еще успел отличиться со знаком минус, получив желтую карточку. Во втором тайме Четин оставил Ризеспор в меньшинстве, однако Антальяспор не сумевший воспользоваться этим.

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Таким образом, Ризеспор набрал 14 очков и поднялся на 10 место, Антальяспор с 11 пунктами остался на 15 строчке.

К слову, Николай Морозюк провел 78 минут на поле и получил вторую лучшую оценку в своей команде (7,2), тогда как Бланко Лещук отыграл весь матч и получил 6,9. Добавим, что оба игрока получили желтые карточки.

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