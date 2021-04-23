Турецкая Суперлига 37-й тур

Генчлерберлиги – Ризеспор – 2:1

Голы: Юханссон, 45, Сьйо, 63 – Самудио, 74

"Черноморский ястреб" приехал в гости к одному из аутсайдеров чемпионата – Генчлерберлиги. С первых минут на поле появился Николай Морозюк. Его коллектив пропустил под занавес первого тайма, опрометчиво сыграв перед штрафной. В дебюте второго тайма кипер Ризеспора вынимал мяч из сетки второй раз после стремительной контратаки.

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Морозюк и Ко помчались отыгрываться, а на помощь пришел угловой. Его взялся исполнять украинский защитник. Это сработало! Подача прямо на голову Самудио завершилось точным ударом. Для Николая это первое результативное действие более чем за три месяца. Тем не менее, ассиста украинца оказалось мало хотя бы для ничьей – финальный свисток зафиксировал сенсационное поражение 1:2.

Ризеспор с 42 зачетными баллами остался на 11 позиции Суперлиги. Генчлерберлиги, который набрал 35 очков, поднялся на 19 строчку.

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Ассист Морозюка: