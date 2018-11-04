"Морозюк – мина замедленного действия, и никому неизвестно, кто на ней подорвется", – журналист

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов поделился мыслями о матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (2:1).

"Первый тайм мне очень понравился. Во втором, я считаю, тоже неплохо играли. Поражения никак не заслужили. После игры две вещи хочется еще раз отметить:

Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

1. Я не знаю, где Витя Вацко вычислил средний возраст основы Динамо 21,5 лет, но сегодняшний матч, так же как и вчерашний, еще раз подтвердил, что у Динамо есть сильная, перспективная молодежь, которой можно и нужно доверять, а не брать на ее место левых легионеров. Шапаренко, Миколенко выглядели здорово, но есть и другие, на которых в перспективе нужно делать ставку.

2. Коля Морозюк снова показал, что он мина замедленного действия, и никому неизвестно, кто на ней подорвется. К сожалению, когда речь не идет о штрафных, подрываются, как правило, свои. В этом матче ему и полторы минуты хватило...

Тренерскую тему не трогаю сознательно. Я остаюсь при своем мнении, которая всем известна и результат на нее никак не повлиял", – написал Шахов в Facebook.

Напомним, Шахтер на последних секундах одержал волевую победу против Динамо. Столичный клуб отстает от "горняков" уже на 8 очков.

Шахтер – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча