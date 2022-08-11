Юрий Мороз станет новым главным тренером сборной Украины U-19, утверждает журналист Игорь Бурбас . Бывший тренер Черноморца и молодежки Динамо будет работать с командами U-16 и U-19. U-16 он будет вести до уровня U-19.

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Вячеслав Шевчук, который с мая был помощником Езерского в коллективе, недоволен решением уволить Владимира. "Я в сборной был впервые. Езерский пригласил меня, потому что были важные отборочные матчи чемпионата Европы. Я считаю, что сборная показала в тех тяжелых условиях очень хорошую игру и результат. Обыграли Нидерланды, Норвегию, с Сербией вничью сыграли.

Услышал на днях новость об увольнении, честно – удивился. Считаю, что Езерский – профессионал, прекрасный честный человек, который проделал хорошую работу, и его увольняют… Как-то мне досадно. Если бы провалился – окей, а так не знаю. На мой взгляд, это неправильно", – резюмировал Шевчук.

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