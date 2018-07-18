Мороз: В Динамо я уже не теоретик, я тренер полей и огородов

Тренер молодежных команд Динамо Юрий Мороз рассказал о своей работе в киевском клубе.

"Если любишь свою работу – везде легко. Но на самом деле – непросто бывало. Но сегодня мне интереснее и познавательнее в Динамо. Каждый день ты оцениваешь свою работу. Все-таки, как ни крути, тренер в сборной зависим от клубов.

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Ты все время на связи с клубами, просишь их, вот тот мало двигается, тот тоже ошибается, дайте какую-то индивидуальную работу. Там больше разговорный жанр, чем практика.

А здесь, в Динамо – ты уже не теоретик. Тут ты тренер полей и огородов. Каждый день работаешь и анализируешь, что нужно добавить и убрать для достижения максимального результата. Но интересно все-таки, и там, и тут", – цитирует Мороза Команда 1.