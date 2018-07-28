Мороз: Сборная Украины U-19 продемонстрировала, что у нас есть футболисты, и они конкурентоспособны

Наставник Динамо U-21 Юрий Мороз прокомментировал выступление юношеской сборной Украины U-19 на Евро-2018.

"На мой взгляд, эта команда продемонстрировала, что у нас есть футболисты, и они конкурентоспособны. Честь и хвала им.

Мороз: В Динамо я уже не теоретик, я тренер полей и огородов

Возможно, где-то им повезло, но все равно молодцы. Жаль, что не добрались до финала и не повторили успех сборной 19-летних образца 2009 года, но нынешняя команда ярко ответила всем критикам, которые говорят, что на сегодня у нас определенный упадок в украинском футболе", – рассказал Мороз пресс-службе Динамо.

Напомним, сборная Украины U-19 потерпела поражение от Португалии со счетом 0:5 в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира, однако пробилась на ЧМ-2019 U-20.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов