"Сейчас у нас выходные, собираемся на базе 29 августа и приступаем к работе. Пока нет информации, кто останется с нами, а кто будет заниматься с первой командой. В формате диалога с Мирчей Луческу обсудим, что нужно, чтобы мы были рядом с основой.

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Тренировочный процесс не изменится, а состав команды может поменяться. О спаррингах не могу пока сказать точно, ждем 29 августа и тогда будем владеть более конкретной информацией. Но на 4 сентября планируем контрольный поединок с Динамо U-19", – цитирует слова Юрия Мороза официальный сайт киевлян.

Отметим, сейчас в чемпионате Украины пауза из-за матчей национальной сборной. УПЛ восстановится 12 сентября – Динамо сыграет с Десной.

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