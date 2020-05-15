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Мороз признался, предлагали ли ему пост главного тренера Динамо

19:34 67 Читати українською
Мороз признался, предлагали ли ему пост главного тренера Динамо
Юрий Мороз / Фото ФК Динамо

Наставник молодежки Динамо Юрий Мороз поделился своими амбициями у руля основной команды киевлян.

"Мне не предлагали место наставника в главной команде. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я люблю это дело.

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Можно говорить, что нет солдата, который не мечтает стать генералом. Да, нет таких. Но сегодня у Динамо есть главный тренер – Алексей Михайличенко.

Принимаем его таким, какой он есть, и помогаем ему во всем. Тренеры U-19 и дубля, футболисты этих же категорий будут делать все, чтобы Михайличенко выигрывал с Динамо все и оставался главным тренером. Чем дольше – тем лучше", – рассказал Мороз для программы Трендец.

Напомним, Алексей Михайличенко возглавил Динамо в августе 2019 после увольнения Александра Хацкевича.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Юрий Мороз Юрий Мороз Динамо U-21 Динамо U-21
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