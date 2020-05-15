Мороз признался, предлагали ли ему пост главного тренера Динамо

Наставник молодежки Динамо Юрий Мороз поделился своими амбициями у руля основной команды киевлян.

"Мне не предлагали место наставника в главной команде. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я люблю это дело.

Цыганык объяснил, почему Цитаишвили получает мало игровой практики в Динамо – виновник найден

Можно говорить, что нет солдата, который не мечтает стать генералом. Да, нет таких. Но сегодня у Динамо есть главный тренер – Алексей Михайличенко.

Принимаем его таким, какой он есть, и помогаем ему во всем. Тренеры U-19 и дубля, футболисты этих же категорий будут делать все, чтобы Михайличенко выигрывал с Динамо все и оставался главным тренером. Чем дольше – тем лучше", – рассказал Мороз для программы Трендец.

Напомним, Алексей Михайличенко возглавил Динамо в августе 2019 после увольнения Александра Хацкевича.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії