"Радостные эмоции переполняют. Но есть опасения – выигрывая 3:0, отдали инициативу. Легко пропускаем, таких сильных комбинаций у Руха не было, но пропускаем эти мячи. Могли сыграть покрепче.

Черноморец – Рух – 4:3 – видео голов и обзор матча

Качество первого тайма было близким к идеалу. Оборона немного страдает у нас. При 3:0 футболисты подумали, что победа в кармане. Тот опыт, который они приобрели, будет для них полезен.

Вратарь Кучерук? С одной стороны, пенальти потянул, с другой – два гола, пропустил удар со штрафного, на то Федорчук и мастер. Будут претензии и к обороне, и к отбирающим. Нужно продолжать работу.

За что меня удалили? Немного не справился с эмоциями. Есть и мне над чем работать", – сказал Мороз в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, выигрывая по ходу поединка 3:0, одесситы умудрились пропустить три гола в ответ и лишь на последних минутах вырвали победу над львовянами.

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