"Доволен игрой, но не доволен результатом. Ребята сегодня руководили игрой, старались, доминировали, комбинировали. Хорошая активность была на футбольном поле. Прессинговали, но увы.

Колос – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Установка была прежде всего выиграть. То, что ребята бегут, создают моменты у чужих ворот... Опять же настораживает контроль при игре в обороне, индивидуальные ошибки приводят к взятию ворот.

Заслуженно ли снова пропустили два мяча? Если пропустили, то да. Где-то слабая концентрация в моментах, когда мы пропускали голы. Отскока. И второй мяч – вроде нас больше, но игрок играет головой, забивает гол. Невнимательность привела к поражению. Отсутствие Кравченко? Сергея не хватало не только на поле, но и в раздевалке. Есть определенные у него проблемы, поэтому сегодня мы были без него", – приводит слова Мороза meta-ratings.

К слову, Черноморец минимально уступил Колоса (1:2) и проиграл уже в шестой раз в чемпионате.

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