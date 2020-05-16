Мороз объяснил, чего не хватает Шепелеву, чтобы полностью раскрыть свой потенциал

Главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз поделился мыслями относительно полузащитника "бело-синих" Владимира Шепелева.

"Наконец-то люди разобрались, кто такой Шепелев. Если вчера о нем говорили: "Кто такой Шепелев"? Так сегодня уже говорят: "О, Шепелев".

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Просто его молчаливость, нераскрытость словесная... Мне кажется, он может еще больше на футбольном поле, творческий потенциал у него очень сильный. Передача, мыслит нестандартно на футбольном поле, технический. Еще бы немножко у него крылья выросли в плане уверенности, чтобы ширина его игры раскрылась полностью", – сказал Мороз в программе Трендец.

Напомним, Шепелев – воспитанник академии Динамо. Профессиональную карьеру начал в киевском клубе в 2014 году. В УПЛ дебютировал 25 февраля 2017 года в поединке против Зари. В текущем сезоне провел за свою команду 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.

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