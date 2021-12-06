Общаться с прессой вышел помощник наставника "моряков" Сергей Демьянец.

Очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Черноморец – 3:1

"У Юрия Леонтьевича плохое самочувствие. У нас были ошибки в обороне, хотя вообще к ребятам вопросов нет. Боролись, создавали, но свое надо реализовывать. К сожалению, пропустили необязательные голы. Решения арбитров комментировать не хочется, нужно пересмотреть повторы. Единственное – не понимаю, для чего нам нужен VAR. В первом тайме соперник играет рукой, во втором эпизод тоже не смотрели. Без комментариев. Впереди еще одна игра с Металлистом 1925. Ребята стараются, игра есть, а результат должен прийти", – резюмировал Демьянец в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Добавим, что Черноморец проиграл третий раз подряд и остался в зоне переходных матчей.

СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третью позицию