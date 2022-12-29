"Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать. Есть руководство клуба в лице его президента Леонида Климова и генерального директора Анатолия Мисюры.

"Дай бог, будет": Григорчук – о возвращении в Черноморец

В Черноморце решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с Черноморцем. Лично мой истекает летом 2022 года", – цитирует Мороза Meta-ratings.

По слухам, на должность наставника одесского клуба претендует Роман Григорчук. После 18-ти туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке.

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