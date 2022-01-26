Хавбек РБ Лейпциг Илайш Мориба снова будет выступать в Примере.

В ближайшее время 19-летний гвинеец прибудет в Валенсию для подписания контракта с одноименным клубом, сообщает AS . Арендное соглашение с немцами рассчитано на полгода без опции выкупа.

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Хосе Бордалас хочет залатать Морибой дыру в полузащите, которая возникнет после ухода Даниэля Васса. 32-летний хавбек уже согласовал трансфер в мадридский Атлетико, а само представление является только вопросом времени.

Илайш в четверг, 27 января, пройдет медосмотр и сразу же присоединится к тренировкам с "летучими мышами". Это будет второе подписание Валенсии зимой после полноценного трансфера Эрая Кюмерта.

Напомним, Илайш Мориба является воспитанником Барселоны, но летом он отказался продлевать контракт. РБ Лейпциг отдал за молодого мятежника 16 миллионов евро, тот пока не оправдал надежд: 100 минут в шести матчах и ноль результативных действий.

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