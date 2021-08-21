Полузащитник Барселоны Илайш Мориба, похоже, больше не будет одевать футболку "Фурии Рохи".

18-летний центрхав решил выступать не за сборную Испании, где начал футбольную карьеру, а за главную команду Гвинеи, сообщает AS.

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На решение Мориба, который родился в Конакри, столице африканского государства, не повлияло и письмо Федерации футбола Испании, в котором она поддержала игрока на фоне конфликта с клубом. Сейчас в активе Илайша 9 матчей за молодежки "Фурии Рохи" U-17 и U-18.

Ожидается, что представителя Барселоны вызовут в лагерь сборной Гвинеи на поединок квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, который состоится 1 августа.

Напомним, Илайш Мориба сейчас не тренируется с основой "блаугранас", ведь отказался продолжать действующий до 2022 года контракт на выгодных для клуба условиях.

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