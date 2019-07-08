Морьентес: Погба – один из лучших полузащитников мира, он подходит Реалу

Экс-форвард Реала Фернандо Морьентес поддерживает желание Зинедина Зидана видеть в составе мадридцев Поля Погба.

"Я думаю, что Погба является великим игроком, но Реал Мадрид должен продать нескольких игроков, чтобы иметь возможность приобрести кого-то. В полузащите Реала много качественных игроков, но Погба – один из лучших в мире.

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Зидан очень хочет подписать Поля. Я думаю, когда тренер хочет видеть кого-то в составе, то это значит, что он видит, за счет чего игрок может усилить команду. Если Погба таки придет в Реал, то он будет прекрасным усилением", – поделился Морьентес в комментарии AS.

Напомним, что Погба изъявил желание перейти в мадридский Реал. Также на игрока претендует Ювентус. Добавим, что Манчестер Юнайтед хочет получить за Погба около 150 млн евро.

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