Морьентес: Я бы не стал называть Роналду предателем из-за перехода в Ювентус

Известный экс-нападающий Реала Фернандо Морьентес прокомментировал переход Криштиану Роналду в туринский Ювентус.

"Я бы не стал называть Криштиану Роналду предателем из-за того, что он ушел из Реала. Это не так. Роналду заслужил право выбирать клуб и делать то, что он хочет.

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Все болельщики Реала будут вечно благодарны Роналду за то, что он сделал в футболе "сливочных" и за все достижения клуба в это время", – цитирует Морьентеса издание Р-Спорт.

Напомним, Криштиану покинул Реал после 9 лет выступлений в составе "Королевского клуба" и теперь будет защищать цвета туринского Ювентуса. Стоимость трансфера составила 100 млн евро.

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