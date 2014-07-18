toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Морьентес: Я бы не стал называть Роналду предателем из-за перехода в Ювентус

21:40 61 Читати українською
Морьентес: Я бы не стал называть Роналду предателем из-за перехода в Ювентус
Фернандо Морьентес / Фото из соцсетей

Известный экс-нападающий Реала Фернандо Морьентес прокомментировал переход Криштиану Роналду в туринский Ювентус.

"Я бы не стал называть Криштиану Роналду предателем из-за того, что он ушел из Реала. Это не так. Роналду заслужил право выбирать клуб и делать то, что он хочет.

Роналду покинул Реал ради Ювентуса: прощальное письмо Криштиану – объяснение и благодарность

Все болельщики Реала будут вечно благодарны Роналду за то, что он сделал в футболе "сливочных" и за все достижения клуба в это время", – цитирует Морьентеса издание Р-Спорт.

Напомним, Криштиану покинул Реал после 9 лет выступлений в составе "Королевского клуба" и теперь будет защищать цвета туринского Ювентуса. Стоимость трансфера составила 100 млн евро.

Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игрок

Теги
Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Фернандо Морьентес Криштиану Роналду Криштиану Роналду Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
39
мин
Франция
18:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук