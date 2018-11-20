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Морено может бесплатно перейти в Фенербахче

16:04 38 Читати українською
Морено может бесплатно перейти в Фенербахче
Альберто Морено / соцсети

Защитник Лиерпуля, похоже, покинет мерсисайдский клуб.

По информации турецкого портала Fotomac, Фенербахче заинтересован в услугах испанца Альберто Морено.

Турецкий клуб рассчитывает подписать защитника летом, когда он получит статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в другой клуб.

Карьера Морено на Энфилде пошла на спад после появления Робертсона, который посадил Альберто в глубокий запас. Испанца не устраивает такое положение и он не будет продлевать контракт с "красными".

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