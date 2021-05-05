"Я очень рад за Моуринью. Очень. Рома является прекрасным проектом, у нее есть красивый стадион и хорошие фанаты.

Моуринью может пополнить штаб легендой Ромы

Моуринью добьется успеха в этом клубе. По крайней мере, для этого есть все необходимые условия. Итальянский футбол получит глубокую и длительную пользу от кого-то вроде Моуринью. Его ирония, его ум, его провокации, его присутствие в медиа, его невероятные профессиональные навыки. Я очень рад возвращению Моу. Он веселит меня. Нам этого не хватало", – цитирует функционера Football Italia.

Моратти и Моуринью имеют опыт сотрудничества в 2008-2010 гг. В первом сезоне Особенный взял Суперкубок Италии и Скудетто, а в сезоне 2009/10 оформил с "нерадзурри" требл. В частности, его Интер победил в Лиге чемпионов.

Напомним, что Жозе Моуринью официально возглавит Рому с нового сезона. До конца нынешней кампании с командой будет работать его соотечественник Паулу Фонсека.

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