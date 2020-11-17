"Владельцы клуба вселяют в меня надежду. Они хотят задержаться в Интере надолго и готовы вкладывать средства, чтобы достичь важных результатов. Думаю, с Канте и Кулибали команда стала бы чемпионом Италии. Интер-прежнему кажется наиболее совершенным коллективом, как в плане таланта, так и в плане финансовых возможностей.

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Многое зависит от Пирло и того, как он освоится в Ювентусе. Не очень приятно думать о том, что они выиграют Скудетто 10-й раз подряд. Все, что могут сделать другие – построить более сильную команду, которая сможет бороться с туринцами. Интер способен это делать, я надеюсь", – цитирует Моратти Goal.com.

После 7-туров Серии А лидирует Милан, Ювентус расположился на 5-й строчке, Интер – 7-й.

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