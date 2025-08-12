Альваро Мората официально завершил свой короткий, но результативный период в Галатасарае, оставив после себя не только трофеи, но и громкое заявление о невыполнении клубом контрактных обязательств.

Мората прогулял тренировку – чемпион Европы бунтует, требуя трансфера

Испанский нападающий присоединился к стамбульскому гранду 3 февраля 2025 года на правах аренды из Милана. За это время он провел 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста, помог клубу добыть два трофея, включая 25-е чемпионство Турции.

Как сообщает Marca, несмотря на успехи на поле, Мората в прощальном письме заявил, что опыт работы с клубом был омрачен проблемами: "Были моменты, когда слово, данное мне, и уважение к фундаментальным ценностям не выполнялись. До самого конца взятые на себя обязательства не были выполнены, и мне пришлось отказаться от части зарплаты и других контрактных прав, которые я уже получил. Не признавать и не компенсировать то, что было заработано, считаю неприемлемым и таким, что противоречит ценностям справедливости и профессионализма".

Напомним, что Мората даже бойкотировал тренировку команды, требуя трансфера. Галатасарай подтвердил уход игрока – испанец переходит в итальянский Комо. Соглашение предусматривает финансовую компенсацию турецкому клубу и частичный отказ футболиста от невыплаченной зарплаты.

