Мората выбыл на длительный срок – форвард Атлетико получил травму в матче с Ливерпулем

Нападающий мадридского Атлетико Мората снова проблемы со здоровьем.

27-летний футболист получил травму в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля, в котором его команда завоевала путевку в 1/4 финала турнира, информирует AS.

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Мората отправился на игру в Англию, чувствуя мышечный дискомфорт, вышел на замену в дополнительное время и в общей сложности провел на поле примерно 18 минут. По возвращении в Мадрид, игрок прошел медосмотр, который обнаружил у него мышечное повреждение. Он пропустит примерно пять-шесть недель.

Это вторая мышечная травма Мораты, полученная за последние полтора месяца. В начале февраля он также получил травму в игре с Реалом (0:1).

Отметим, что в текущем сезоне Мората сыграл за Атлетико 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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