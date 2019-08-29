Мората травмировался на тренировке Атлетико

Форвард Атлетико Альваро Мората пропустит ближайший матч команды с Эйбаром.
Нападающий Атлетико Альваро Мората получил травму колена на тренировке в среду, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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26-летний форвард уже прошел медицинское обследование, которое диагностировало у него растяжение связок средней степени. Сроки восстановления Мораты пока неизвестны, но нападающий точно пропустит игру против Эйбара.
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Напомним, Атлетико примет на своем поле Эйбар, матч состоится 1 сентября, начало в 20:00.