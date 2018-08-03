Мората сменил игровой номер из-за рождения двойни

Нападающий Челси Альваро Мората будет выступать под новым игровым номером за "синих" в следующем сезоне.

Испанский нападающий Челси Альваро Мората в новом сезоне будет выступать под 29 номером, сообщает официальный сайт лондонцев.

Челси будет ждать ответ от Бернарда до 7 августа

Сообщается, что таким образом футболист решил отпраздновать появление на свет двойни.

Напомним, недавно жена Мораты родила ему мальчиков-близнецов. Новорожденных малышей назвали Алессандро и Леонардо.

"9 июля – день, который я никогда не забуду. Моя семья очень важна для меня. Я решил добавить цифру 2 к своему нынешнему игровому номеру в честь своей семьи и жены, а также в память о дне рождения моих сыновей", – рассказал испанец.