Испанец должен был подписать соглашение с клубом Аль-Кадисия. Атлетико согласовал детали контракта с саудовцами, а Альваро Мората дал предварительное согласие на трансфер.

Мората хочет уйти из Атлетико – есть намек на трансфер Довбика

Как сообщает Relevo, нападающий в последний момент передумал переезжать на Ближний Восток. Считается, что Морату заставило изменить свое мнение то, что наставник Атлетико Диего Симеоне сказал в интервью, что не хотел бы продавать игрока.

В своих соцсетях Мората подтвердил, что остается в команде, написав: "Я не могу представить, как это –побеждать в этой футболке, и я не собираюсь останавливаться, пока не сделаю это".

Напомним, что с уходом Альваро "матрасники" освободили место и средства для приобретения Артема Довбика из Жироны. Атлетико является одним из главных кандидатов на трансфер украинского форварда.

Румыния – Нидерланды: анонс матча 1/8 финала Евро-2024