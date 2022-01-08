29-летний испанец хочет играть в Барселоне любой ценой. Заявление Массимилиано Аллегри о том, что игрок останется в Юве, сильно разочаровало Морату.

Пьянич предостерег Морату от перехода в Барселону

Но, как сообщает AS , это не остановило каталонцев. Они до сих пор настроены на подписание Альваро. Это подтверждает и звонок Хави к нападающему, наставник Барсы заверил в заинтересованности и попросил набраться терпения. "Блаугранас" постараются продать часть игроков, чтобы освободить место под зарплату для Мораты.

К слову, испанец выступает в "Старой синьоре" на правах аренды из Атлетико. В 23-х матчах сезона Альваро забил семь мячей и отдал три ассиста.

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