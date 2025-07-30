Альваро Мората с февраля 2025 года выступает за Галатасарай. Права на испанского нападающего принадлежат Милану, а арендное соглашение с турецким клубом рассчитано до января 2026 года.

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Ранее стало известно, что Комо хочет подписать Морату этим летом. Как сообщает Ягиз Сабунджуоглу, Галатасарай требует 6 миллионов евро за расторжение арендного соглашения. Испанец не появился на тренировке турецкого клуба во вторник, 29 июля. Альваро находится в Испании и требует трансфера в Комо.

Мората сыграл за Галатасарай в 16 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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