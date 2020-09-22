Переход Альваро Мораты из Атлетико в Ювентус вскоре должен быть оформлен официально.

Испанец уже прилетел в Турин, информирует официальный Twitter "бьянконери". На сегодня (22 сентября) запланирован медосмотр перед подписанием контракта с чемпионами Италии.

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В аэропорту Морату ждала группа болельщиков Ювентуса. Они встретили 27-летнего форварда громкими овациями и аплодисментами. Альваро выступал за туринцев с 2014 по 2016-й и даже доходил с клубом до финала Лиги чемпионов.

Ранее пресса писала, что Ювентус возьмет нападающего Атлетико в аренду за 10 млн евро, а следующим летом будет иметь право выкупа за 45 млн.

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