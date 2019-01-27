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Мората прибыл в Мадрид на медосмотр в Атлетико

27 января 09:18 320 Читати українською
Мората прибыл в Мадрид на медосмотр в Атлетико
Когда фанаты Атлетико знают, что ты выступал за Реал / Фото Reuters

Похоже, форвард Челси Альваро Мората определился с местом продолжения карьеры.

Альваро Мората находится в шаге от подписания контракта с мадридским Атлетико, сообщает AS.

Фанаты Атлетико скандировали кричалки против трансфера Мораты во время матча с Хетафе

Сегодня, 27 января, 26-летний испанец пройдет медосмотр в новом клубе, после чего поставит подпись под соглашением с "матрасниками". Мората будет выступать за Атлетико на правах аренды, с возможностью последующего выкупа за 54 млн евро.

Стоит отметить, болельщики мадридского клуба выступают против этого трансфера, аргументируя тем, что Мората в детстве занимался в академии Атлетико, но на профессиональном уровне дебютировал за Реал.

В текущем сезоне АПЛ Мората провел 16 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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