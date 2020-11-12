"За один год у меня было 13 голов, забитых из офсайда. Возможно, если бы мои ноги были немного короче, таких голов было бы меньше. Не понимаю, почему VAR отменил гол, когда линия офсайда проходила через мой локоть. Ведь если бы я забил локтем, это было против правил.

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В любом случае нет смысла жаловаться. Я ничего не могу с этим поделать, кроме как продолжать работать и стараться забивать больше голов. В будущем я буду стараться выжидать секунду, прежде чем начну бежать", – цитирует Морату Football Italia.

В нынешнем сезоне Серии А Мората провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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