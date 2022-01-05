Наставник Ювентуса не намерен прощаться с испанским нападающим в зимнее трансферное окно. А вот Аарон Рэмзи таки сменит клуб.

После переходов Дани Алвеса и Феррана Торреса "сине-гранатовые" хотели переманить еще и Альваро Морату, но этот трансфер каталонцам завершить не удастся. Аллегри заблокировал уход нападающего, но готов отпустить 31-летнего Аарона Рэмзи.

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"Я разговаривал с Моратой и сказал, что никуда он не уйдет, ведь чтобы его заменить, надо подписывать одного из лучших нападающих мира. Тема закрыта, это 100%. До конца сезона Альваро будет играть в Ювентусе. Что касается Рэмзи, то да, он собирается уйти. Мы над этим работаем", – цитирует Массимилиано Аллегри AS.

Испанец выступает в "Старой синьоре" на правах аренды из Атлетико. В 23-х матчах сезона 2021/22 Мората забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Рэмзи вышел на поле в 5-ти матчах и не отличился результативными действиями.

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